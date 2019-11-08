Министр сельской жизни даст объяснения Ратасу в связи с двумя скандалами

Оппозиция требует отставки министра сельской жизни Марта Ярвика, поскольку в отношении его советника Урмаса Арумяэ начато расследование по делу о возможном конфликте интересов: Арумяэ рекомендовал министру проверить деятельность PRIA, в то же время выступая против департамента в суде в качестве адвоката. Кроме того, Ярвик связан и с т.н. «листерийным скандалом».

Министр сельской жизни Март Ярвик Фото: Liis Treimann

Советник министра Урмас Арумяэ сообщил сегодня, что уходит в отставку. Как пишет ERR, премьер-министр Юри Ратас обсудит эту ситуацию с Ярвиком в понедельник.