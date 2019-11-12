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Балтийским предприятиям не хватает рабочих рук, но и иностранцев нанимать не планируют

Руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов Фото: Андрас Кралла

Нехватка рабочей силы и торговые войны увеличили долю пессимистов среди крупных эстонских компаний, но в кошельках при этом не наблюдается признаков кризиса.

Руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов рассказал, что хотя заметно понижение чувства уверенности среди некоторых местных предприятий, значительного ухудшения ситуации по сравнению с прошлым годом не замечается.