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Operail начал сотрудничество с финским лесным концерном

Фото: Operail

Принадлежащая концерну Operail компания Operail Leasing Finland Oy заключила договор о долгосрочном сотрудничестве по аренде 195 новых вагонов для щепы у крупнейшего лесного концерна Финляндии, сообщила компания.

“Мы очень гордимся тем, что начинаем сотрудничать с крупнейшим лесным предприятием Финляндии, Metsä Group, и теперь являемся частью финской цепочки поставок леса”, - сказал член правления Operail Паул Лукка.