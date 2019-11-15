Объём «крышевых денег» хотят уменьшить

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Проект бюджета на следующий год предусматривает снижение.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение фракциям представленных в парламенте политических партий 4 млн евро в виде т.н. «региональных инвестиций» или «крышевых денег», хотя эта сумма еще может быть скорректирована, сообщает ERR.

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, парламенту еще предстоит найти средства на увеличение ряда социальных пособий, поэтому сумма в четыре миллиона может измениться. Ее уточнят после 27 ноября, когда истекает срок подачи в финансовую комиссию поправок к прошедшему второе чтение бюджету.

В 2019 году политические партии Эстонии получили из бюджета 6,5 млн евро в виде «региональных инвестиций», т.е. средств, ежегодно выделяемых им из бюджета на финансирование проектов по собственному выбору.