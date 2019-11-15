Пенсия по старости выросла

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В третьем квартале 2019 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 486 евро и 60 центов в месяц, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент статистики.

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально. Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию, начиная с 1999 года.