dv.ee • 18 ноября 2019
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M.V.Wool временно приостанавливает производство

Председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.  Фото: Лийз Трейманн

M.V.Wool представил Ветеринарно-продовольственному департаменту план действий, согласно которому в 2020 году производство будет временно остановлено для для проведения масштабной стерилизации, сообщила компания.

Компания сообщает, что на предприятии уже была проведена основательная стерилизация и обеспечивается тщательный надзор - в результате поступающая потребителям продукция AS M.V.Wool является безопасной.

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M.V.Wool
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