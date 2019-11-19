Coop Pank: мы отклонили 1000 клиентов-нерезидентов

Фото: Лийз Трейманн

Руководитель банка Coop Маргус Ринк заверил, что при перенятии Krediidipank по требованию Финансовой инспекции было отклонено 1000 клиентов, не являющихся резидентами.

Coop Pank приобрел контрольный пакет акций Krediidipank три года назад. “Одним из условий Финансовой инспекции было то, чтобы банк прекратил обслуживание нерезидентов”, - сказал Ринк. “Именно это мы и сделали, и в период с 2017 по 2019 год мы вывели из банка более 1000 клиентов”, - отметил глава банка.