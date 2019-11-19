В 2020 году минимальная зарплата составит 584 евро

Фото: Scanpix

Профсоюзы и работодатели при содействии государственного примирителя во вторник договорились о том, что в 2020 году минимальная заработная плата будет составлять 584 евро в месяц, передает rus.err.ee.

Соглашение предусматривает, что минимальная почасовая оплата будет составлять в 2020 году 3,48 евро в час.

В конце августа делегации профсоюзов и работодателей договорились, что минимальная заработная плата в 2020 году может составить 578 евро в месяц, но соглашение не было одобрено советом уполномоченных Центрального союза профсоюзов, которые требовали повышения минимальной зарплаты до 600 евро в месяц, т.е. 40% от средней зарплаты по стране.

Теперь планируется, что минимальная зарплата вырастет до 40% от средней в 2021 году.

Стороны подпишут соглашение о минимальной зарплате на 2020-2021 годы 25 ноября.

В 2019 году минимальная зарплата в Эстонии составляет 540 евро в месяц.