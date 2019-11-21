Merko заключил договор с Elering

Merko Infra и Connecto Eesti, принадлежащие концерну Merko, заключили договор с государственной компанией Elering (занимается доставкой электричества от производителя к потребителям).

Фото: Andras Kralla

Предметом соглашения является замена воздушных линий электропередач кабельными. Такую замену планируется сделать между подстанциями Кадака и Вескиметса. Частично эта замена будет осуществлена между линиями Харку и Вескиметса, а также между Кадака и Харку.