Индрек Мяэ • 21 ноября 2019
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Merko заключил договор с Elering
Merko Infra и Connecto Eesti, принадлежащие концерну Merko, заключили договор с государственной компанией Elering (занимается доставкой электричества от производителя к потребителям).
Предметом соглашения является замена воздушных линий электропередач кабельными. Такую замену планируется сделать между подстанциями Кадака и Вескиметса. Частично эта замена будет осуществлена между линиями Харку и Вескиметса, а также между Кадака и Харку.