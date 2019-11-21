Вестербака: в Эстонии больше «единорогов» на душу населения, чем в Китае

Фото: Андрас Кралла

Бизнесмен и бывший менеджер компании Rovio (создатели игры Angry Birds) Питер Вестербака считает, что у финнов есть все причины инвестировать в эстонские стартапы. По его словам, в Эстонии на каждые 300 000 населения приходится одна фирма с капитализацией 1 миллиард долларов, в то время как в Китае – одна на 7 миллионов.

На организуемой им конференции Slush в Финляндии Вестербака привёл слова профессора Пекинского университета, заявившего, что в Китае есть 200 единорогов (т.е. компаний с капитализацией миллиард и выше).