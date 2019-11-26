Программа э-резидентства популярней всего среди украинцев

Э-резиденты Фото: Лийз Трейманн

В ноябре 2019 года число э-резидентов Эстонии преодолело отметку в 62 000. Больше всего популярностью программа пользуется у украинцев, сообщила RIA.com Marketplaces OÜ.

К концу ноября 2019 года в программе э-резидентства зарегистрировались 62 707 человек. В начале 2017 года этот показатель был всего 15 000. С января по октябрь текущего года э-резиденты заплатили Эстонии налогов на 10,8 млн евро, что стало новым рекордом с момента создания программы.