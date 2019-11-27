Только для подписчиков

Levikom хочет выйти на мировой рынок через Украину

Фото: Лийз Трейманн

Во время вчерашнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского, украинский и эстонский операторы республиканских сетей интернета вещей - IoT Ukraine и Levikom Eesti — подписали меморандум о совместном развитии решений и услуг нового поколения интернета вещей (IoT), сообщили предприятия.

Levikom и IoT Ukraine планируют объединение сетей интернета вещей, чтобы бизнес-клиенты могли бы использовать роуминг-услуги и пограничные IoT-услуги — например, мониторинг в сфере логистики и транспорта.