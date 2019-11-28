Парламентские партии распределили "крышевые деньги"

Фото: Андрас Кралла

Парламентские партии определились с распределением региональных инвестиций или так называемых "крышевых денег" из госбюджета. Партия реформ снова в этом не участвует, передает rus.err.ee.

Общий бюджет региональных инвестиций составляет 4,2 миллиона евро, из которых Центристская партия распределит около 1,6 миллиона евро. От партии премьера поддержку получат спортивные федерации и клубы, церкви, некоммерческие организации. Самый крупный грант в 115 000 евро пойдет на проектирование и строительство спортивно-развлекательной зоны в столичном районе Хааберсти.

EKRE и Isamaa распределят по 1,2 млн евро. Они также поддержат церкви и спортивные организации. Соцдемы распределят 200 00 евро.

Партия реформ, как и прежде, участвовать в распределении "крышевых денег" отказалась.