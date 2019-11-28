Выручка компаний в третьем квартале выросла

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2019 года предприятия продали товаров и услуг на 16,4 миллиарда евро, что на 5% больше, чем в этот же период прошлого года.

Наибольшая часть роста выручки пришлась на сферы торговли и обрабатывающей промышленности, а также информации и связи. Фото: Liis Treimann

Доход от продаж вырос в большинстве сфер деятельности. Наибольшая часть роста дохода от продаж в предпринимательском секторе пришлась на сферы торговли и обрабатывающей промышленности, а также информации и связи. Более всего рост выручки тормозили энергетика и горнодобывающая промышленность.