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KFC собирается открыть в Прибалтике 20 ресторанов за 3 года

Совладец Apollo Group Ивар Веделин и исполнительный директор центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс на открытии ресторана KFC в октябре. Фото: Liis Treimann

Сегодня в Таллине Yum! Brands (KFC) и Apollo Group официально запустили бренд KFC в Эстонии.

Первый ресторан KFC в Таллине открылся в конце октября: по данным компании, с тех пор его посетили более 50 000 человек.