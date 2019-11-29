KFC собирается открыть в Прибалтике 20 ресторанов за 3 года
Совладец Apollo Group Ивар Веделин и исполнительный директор центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс на открытии ресторана KFC в октябре. Фото: Liis Treimann
Сегодня в Таллине Yum! Brands (KFC) и Apollo Group официально запустили бренд KFC в Эстонии.
Первый ресторан KFC в Таллине открылся в конце октября: по данным компании, с тех пор его посетили более 50 000 человек.
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