Подкаст с Фуадом Расуловым: Илон Маск как всегда прав, а биткойн опять упал. Мастер-класс, как упускать возможности

Фото: Ринго Чу, Scanpix

Очередной подкаст ДВ о самых важных событиях прошедшей недели с Фуадом Расуловым.

Как тебе такое, Илон Маск? Знаменитый основатель Tesla и главный футурист планеты продемонстрировал общественности новую пуленепробиваемую машину. Итог - её стекло треснуло от шарика. Упс. Случился конфуз, акции упали, однако Tesla получила 200 000 заказов за несколько дней. Или не получила? Тут есть нюанс.

Заверните, пожалуйста, вон ту финтифлюшечку за 16 миллиардов. Крупнейшая сделка на рынке лакшери. Завтрак у Тиффани никогда ещё не был таким дорогим. Как происходила эта сделка? Что может случиться, когда ты ведёшь переговоры о покупке твоей фирмы за несколько миллиардов долларов?

К радости всей прогрессивной общественности и фанатов традиционного инвестирования биткойн снова упал. «Долой эти ваши стартапы, пора вернуться к нормальному производству»? Нет. Самая популярная криптовалюта пробила прсихологическую отметку в 7000 долларов и вернулась обратно. Что происходит на рынке криптовалют? И при чём здесь Китай и нацпроекты?

Вам, наверное, вообще всё равно, но ВВП США вырос на 2,1%. Что это: отскок дохлой кошки? Рынок всегда найдёт повод упасть.

И бонус: мастер-класс о том, как упускать возможности быть купленным таким гигантом как Microsoft. Докладчик: Yahoo!

Об этом и другом – в подкасте ДВ с экспертом по инвестициям Фуадом Расуловым.