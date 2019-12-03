Таллинн повышает цены на билеты в общественном транспорте

Фото: Heija-Liis Ristikivi

Таллинн планирует повысить цены на билеты в Таллиннском общественном транспорте для людей, не зарегистрированных в качестве жителей Таллинна. При этом, участники конференций смогут пользоваться транспортом бесплатно, сообщила Таллиннская городская канцелярия.

Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, согласно которому с нового года вырастут цены на билеты в Таллиннском общественном транспорте для людей, не зарегистрированных в качестве жителей Таллинна. На остров Аэгна в дальнейшем бесплатно смогут добираться только жители острова.