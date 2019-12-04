Исследование: нехватка рабочей силы приводит к сверхурочной работе

Исследование, охватившее более 3500 работников, показало, что рабочая нагрузка в Эстонии остаётся очень высокой, и многие вынуждены работать дольше предусмотренного времени.

Результаты свежего опроса, проведённого CVKeskus.ee, говорят, что 43% работников регулярно работают сверхурочно, причём 19% - фактически бесплатно. Примерно 24% работников получают за сверхурочную работу дополнительную оплату. 28% работников делают сверхурочную работу время от времени и, скорее, редко. Таким образом, 71% работников в Эстонии работают дольше предусмотренного времени.