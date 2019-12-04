Эстония предложила ЕС вывести экологические инвестиции из-под требований к равновесию бюджета

Министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас Фото: Лийз Трейманн

Министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас предложил на встрече министров энергетики стран-членов ЕС освободить инвестиции в достижение климатической нейтральности от действующих в еврозоне требований к бюджетному равновесию, передает rus.err.ee.

"Если инвестиции в климатическую нейтральность вывести из общей формулы расчета бюджетного равновесия, это дало бы странам с низким уровнем долга гибкость и дополнительный доступ к источникам финансирования", - сказал министр.