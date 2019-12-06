Индекс недвижимости опять побил новый рекорд

В Эстонии вновь установились исторически самые высокие цены на недвижимость - средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах в ноябре выросла на 4% и остановилась на рекордно высоком уровне – 1607 евро/м².

Фото: Meeli Küttim

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, более значимым показателем, чем цены, является уровень активности совершения сделок. «Количество сделок сохраняет стабильность уже несколько лет, и это важный индикатор того, что рынок действует в своем ритме», – добавил он.