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Reddit: к утечке британских правительственных документов может быть причастна Россия

На прошлой неделе на сайте Reddit появились выдержки из документов, якобы содержащих подробности переговоров о возможной частичной продаже британской Национальной системы здравоохранения (NHS) частным американским компаниям, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению лейбориста Джереми Корбина, вскрывшаяся информация показывает, что тори торгуют национальной системой здравоохранения. Фото: Scanpix

По мнению администрации сайта, утечка документов является частью кампании по дезинформации, за которой стоит Россия. Платформа закрыла 61 аккаунт, связанный распространением информации утечки.