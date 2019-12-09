За год турпоток в гостиницах вырос на 5%

По данным Департамента статистики, в октябре этого года в предприятиях по размещению останавливалось 289 000 туристов, что на 5% больше, чем было в этом же месяце прошлого года. Число ночёвок туристов увеличилось на 7%, сообщает Департамент статистики.

Фото: Рауль Меэ

В отличие от пары последних лет, число зарубежных туристов по сравнению с октябрем прошлого года увеличилось. Среди гостей, останавливающихся в предприятиях по размещению, было 60% зарубежных туристов – их число составило 173 000, что на 6% больше, чем годом ранее. Возросло число туристов из России и Финляндии, а также из Германии, Литвы и Швеции.