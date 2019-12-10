Лийна Лакс • 10 декабря 2019
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Андрес Алликмяэ уходит с должности руководителя Harju Elekter
Проработавший в концерне 30 лет Андрес Алликмяэ уходит с поста руководителя, но остается в компании. Фото: Андрес Хаабу
По словам Алликмяэ, занимавшего пост руководителя Harju Elekter 20 лет, перемены необходимы, и настало время передать управление компанией. Алликмяэ продолжит работу в концерне на другой должности.
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