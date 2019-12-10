Виолетта Ланман • 10 декабря 2019
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Большие амбиции маленькой "газели"
По словам члена правления фирмы-газели Monolit Eesti OÜ Андрея Удалова, он может по годам сказать, когда на каком этапе развития будет в дальнейшем находиться его фирма, ведь залогом успешной деятельности является продуманная долгосрочная стратегия и умение реагировать на изменения рынка, к которым особенно чувствителен бизнес с низкой маржой.
«Деловые ведомости» поговорили с членом правления Андреем Удаловым об особенностях упаковочного бизнеса и о том, почему сейчас он бы точно не стал ввязываться в эту отрасль.