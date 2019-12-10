Большие амбиции маленькой "газели"

По словам члена правления фирмы-газели Monolit Eesti OÜ Андрея Удалова, он может по годам сказать, когда на каком этапе развития будет в дальнейшем находиться его фирма, ведь залогом успешной деятельности является продуманная долгосрочная стратегия и умение реагировать на изменения рынка, к которым особенно чувствителен бизнес с низкой маржой.

Член правления фирмы-газели Monolit Eesti OÜ Андрей Удалов (справа) и сооснователь фирмы

«Деловые ведомости» поговорили с членом правления Андреем Удаловым об особенностях упаковочного бизнеса и о том, почему сейчас он бы точно не стал ввязываться в эту отрасль.