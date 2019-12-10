dv.ee • 10 декабря 2019
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Соцдемы освистали Бородича на презентации новых автобусов

глава Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич  Фото: Лийз Трейманн

Сегодня в ходе презентации новых газовых автобусов в Таллинне социал-демократы и зеленые освистали главу Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича, пишет Rus.Postimees.

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Протестующие таким образом хотели обратить внимание на проблемы организации городского транспорта Таллинна. Как пояснил организатор акции Раймонд Кальюлайд (СДПЭ), город может купить автобусы, но из-за недофинансирования и низких зарплат для них не хватает водителей, а также из-за плохой организации общественным транспортом ездят меньше людей, чем могло бы.

Сегодняшнему подписанию договора предшествовало решение Государственного суда от 26 ноября, согласно которому компания Scania была справедливо отстранена от участия в тендере на поставку 100 газовых автобусов.

TLT объявила победителем конкурса на поставку автобусов предприятие Solaris в июне этого года, но компания Scania обжаловала это решение в суде.

Социал-демократическая партия ЭстонииПартия зеленыхДенис БородичРаймонд КальюлайдTLT
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