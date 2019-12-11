Рекордные цены на квартиры в Таллинне

Фото: Андрес Хаабу

Квартиры в Таллинне поставили очередной рекорд по ценам, пишет бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице составила 2061 евро. Это самая высокая средняя цена за всю историю.

В ноябре в Таллинне было совершено 1216 сделок купли-продажи недвижимости. Общая сумма этих сделок составила 154 миллиона евро, что на 10% больше, чем в ноябре прошлого года. Квартир было продано 901, что на 6,8% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.