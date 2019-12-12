Торговая палата Эстонии не поддержала предложение ОЭСР о едином подоходном налоге для всего мира

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила для публичного обсуждения предложение относительно так называемого минимального налога, согласно которому в будущем во всем мире будут действовать унифицированные правила в части подоходного налога для предприятий. Торговая палата не поддержала предложение ОЭСР, в связи с чем в Организацию экономического сотрудничества и развития было направлено также и соответствующее обращение.

Фото: Scanpix

Согласно предложению ОЭСР во всем мире должен быть введен единый подоходный налог для предприятий, и для него необходимо установить минимальный уровень, объясняет палата.