На саммите ЕС обсудили климатическую нейтральность

Главы государств и правительств стран ЕС на вчерашнем заседании Европейского совета обсудили пути достижения климатической нейтральности к 2050 году (это означает, что выбросы парниковых газов ЕС не будут превышать уровня связывания углерода) и выразили готовность всячески этому способствовать, передает пресс-служба правительства Эстонии.

Премьер-министр Юри Ратас отметил важность предложения о механизме справедливого перехода, которое в ближайшее время планирует опубликовать Европейская комиссия и которое должно обеспечить поддержку также эстонскому сланцевому сектору. Фото: Scanpix

«Ясно, что мы должны не просто ставить цели, но и понимать, что и как нам нужно сделать для того, чтобы в самом деле достичь климатической нейтральности», - прокомментировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. - «Вместе с тем, у стран ЕС разные стартовые позиции в этом вопросе, хотя цель, которой мы добиваемся, общая. Переход должен быть справедливым и учитывать особенности конкретных стран. Каждая страна должна сама решать, как ей добиваться данной цели и какие технологии использовать, обеспечивая одновременно и свою энергетическую безопасность».