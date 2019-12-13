Ратас пока не видит возможности для отмены антироссийских санкций

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас пока не видит возможностей для отмены европейских санкций против России, передает rus.err.ee.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Об этом глава правительства заявил в интервью ERR, ответив на вопрос: возможно ли, что с учетом недавней встречи лидеров "нормандской четверки" летом санкции против России будут прекращены?

"В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции, но считаю, что они способны (ЕС и Россия - прим. ред.) вести диалог. И это, безусловно, является хорошим знаком", - сказал Юри Ратас.

Накануне на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода - до июня 2020 года.