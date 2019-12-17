Минфин: с арендованных работников будут взимать налоги наравне с остальными

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) Фото: Liis Treimann

Министерство финансов разработало поправки в законодательство, которые позволят взимать налоги с работающих в Эстонии по договорам аренды трудовым мигрантам наравне с обычными работниками, передает rus.err.ee.

"Мы установим для них некую среднюю минимальную зарплату, т.е. независимо от того, какую зарплату они [реально] получают, налоги надо будет платить как минимум с такой средней зарплаты. Это будет зависеть от того, идет ли речь о краткосрочной или временной рабочей силе, у нас ведь разные категории зарплат, в каком случае вообще люди с такой категорией могут работать в Эстонии", - рассказал министр финансов Мартин Хельме.