ОЭСР: Эстония отстает от других по производительности

По оценке ОЭСР, в Эстонии аномальная ситуация: ИКТ сектор Эстонии опережает другие страны, но не отражается на промышленности. Фото: Тыну Трамм

Обзор ОЭСР показывает, что эстонское законодательство благоприятно для бизнеса, и дигитализация государственного сектора также находится на хорошем уровне. Но с точки зрения производительности Эстония отстает от более богатых стран.

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Решение проблемы, по оценке экспертов, заключается в более широком использовании цифровых технологий.

По оценке экспертов ОЭСР, прошли времена, когда Эстония была просто страной с дешевой рабочей силой. Теперь работодателям надо вкладываться в обучение сотрудников и активное внедрение ИТ-технологий.

Эксперты также выразили настороженность по поводу пенсионной реформы и расценили зависимость страны от сланцевой энергетики как фактор риска.