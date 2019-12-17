Слуцкий: договор о границе между Эстонией и Россией может быть ратифицирован в обозримом будущем

По словам председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, тема ратификации договора о границе будет обсуждаться на встрече парламентских групп двух стран, которая может состояться в феврале, сообщает rus.err.ee.

«В том числе одна из тем будет по ратификации закона о границе. Если вы хотите личный мой прогноз, считаю, что он скорее оптимистичен. В обозримом будущем закон имеет шанс на ратификацию», - заметил депутат, по словам которого, отношения между Россией и Эстонией находятся сейчас «на возрастающей траектории».