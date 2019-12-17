Жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми

Фото: Лийз Трейманн

Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведенного Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus.ee, пишет rus.err.ee.

Читайте также

Опрос CV-Online: только 32% довольны своей работой

Ожидаемая заработная плата превышает фактическую заработную плату на 390 евро. Это означает, что работники в их нынешнем положении получают сейчас лишь 78% от оклада, который они хотели бы получать.

Год назад работники получали 71% от желаемой зарплаты.