Человеком года по версии Financial Times стал гендиректор Microsoft
По версии Financial Times, звание «человека года» заслужил гендиректор Microsoft Сатья Наделла, пишет The Bell.
Financial Times пишет, что корпорация переформатировала работу, ушла от публичности и сосредоточилась на продаже технологий бизнесу и госпредприятиям. Например, этой осенью компания выиграла у Amazon новый контракт на облачные технологии для Пентагона на $10 млрд.
В этом году акции Microsoft выросли в цене на 50%, а ее капитализация превысила $1 трлн.