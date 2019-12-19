Человеком года по версии Financial Times стал гендиректор Microsoft

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла Фото: Mark Lennihan/Scanpix

По версии Financial Times, звание «человека года» заслужил гендиректор Microsoft Сатья Наделла, пишет The Bell.

Financial Times пишет, что корпорация переформатировала работу, ушла от публичности и сосредоточилась на продаже технологий бизнесу и госпредприятиям. Например, этой осенью компания выиграла у Amazon новый контракт на облачные технологии для Пентагона на $10 млрд.

В этом году акции Microsoft выросли в цене на 50%, а ее капитализация превысила $1 трлн.