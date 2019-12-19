Профсоюзы: у нас есть право требовать отмены ограничений при забастовках

Глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон Фото: Рауль Меэ

По оценке главы Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, вчерашняя забастовка сетевых аптек прошла в нарушение всех правил, которые должны соблюдать работники при планировании забастовок. “Если олигархи безнаказанно могут все себе позволить, то и у нас есть право требовать отмены ограничений при забастовках”, пишет Петерсон в пресс-релизе организации.

По его словам, за последнюю неделю состоялось две забастовки, при одной из которых были соблюдены все правила, а при другой - ни одного.