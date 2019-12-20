Индекс цен производителей промышленной продукции продолжил снижаться

Изменение индекса цен производителей промышленной продукции в ноябре составило по сравнению с октябрем ‒0,1% и по сравнению с ноябрем прошлого года ‒0,9%, сообщает Департамент статистики.

По сравнению с октябрем этого года на индекс цен производителей значительное влияние оказало снижение цен в производстве электроэнергии и горнодобывающей промышленности. Влияние оказал также рост цен в производстве топливных масел, химикатов и химической продукции.