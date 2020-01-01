Керсти Кальюлайд: будущее является суммой разных подходов

Наличие в обществе разных взглядов помогает достичь взвешенных решений, в том числе и для экономических проблем, сказала президент Керсти Кальюлайд в новогоднем обращении.

Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Scanpix

Кальюлайд, выступившая с новогодним обращением на таллиннской площади Свободы, начала речь с похвалы эстонской молодежи, занявшей в этом году первое в Европе место по результатам речи PISA. Президент отметила, что эстонская молодежь «умеет быть гражданами мира», но при этом помнит свои корни. Старшее поколение приспосабливается к изменяющемуся миру не так быстро, признала она.

От темы противопоставления старого и молодого поколений Кальюлайд перешла к теме сосуществования разных взглядов и ценностей в государстве. На ее взгляд, принадлежность к той или иной группе не делает из людей противников. «Ценность рождается тогда, когда мы способны разглядеть, каким образом эти противоположности постоянно дополняют друг друга. Принадлежность к той или иной группе не делает из нас противников. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему - это всегда ценность», - отметила президент.

«Взвешенный диалог может продолжаться десятилетиями, прежде чем даст результат - например, большой наплыв русских детей в эстонские школы Ида-Вирумаа служит живым подтверждением этого», - заметила она.

Наличие разных взглядов, по мнению президента, помогает достичь взвешенных решений и при обсуждении экономических проблем. В качестве примеров актуальных тем, при обсуждении которых «ни одно из мнений не подавит полностью другое», Кальюлайд привела обсуждение проблемы сланцевой энергетики и нехватки рабочих мест.

«В мирное время, в стране с развивающейся экономикой, где можно мыслить по-юношески идеалистично и при этом по-взрослому взвешенно, будущее всегда является суммой этих подходов», - заключила президент.