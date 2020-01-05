Билл Гейтс: такие люди как я получают за свою работу непропорционально много

Фото: Джонатан Гиббонс, Scanpix

«Я бы хотел поговорить о налогах», - написал Билл Гейтс в своём предновогоднем посте в блоге. – «Мне часто задают вопросы на эту тему, и я прекрасно понимаю почему: я ведь сам являюсь естественным образом центральной фигурой в соответствующих дебатах».

«Я и сам на протяжении многих лет выступаю за повышение налогов. Почти два десятилетия лет назад мы с моим отцом призывали ввести налог на недвижимость (как на федеральном уровне, так и в моём родном штате Вашингтон, где вообще самая регрессивная налоговая система в стране). В 2010 году мы с ним поддержали инициативу избирателей, которая, будь она принята, ввела бы в штате подоходный налог. Отец даже написал целую книгу о том, почему нужно облагать налогом большие состояния», - пишет основатель Microsoft.