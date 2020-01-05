«Не исключено, что этот проект постановления создали, чтобы устранить нас с рынка»

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Компания Hyawei Technologies OY (Finland) Co. Ltd в лице её юридического советника Туомаса Латолы написала письмо министру внутренних дел Эстонии Марту Хельме.

Министерство внешней торговли и IT инициировало в ноябре проект постановления, согласно которому телекоммуникационные компании должны будут перед тем, как установить новое оборудование или программное обеспечение, спросить на это разрешение у государства, а безопасность будет контролировать Департамент государственных инфосистем, Полиция безопасности и Департамент внешней разведки.