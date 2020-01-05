Трамп: если Иран нападёт, то мы ударим по их 52 объектам

Число не случайное: оно символизирует количество американских заложников, которых Иран захватил в 1979 году.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере о том, что что США нанесут удары по 52 иранским объектам (число символизирует 52 американских заложника, которых Иран захватил в 1979 году в посольстве США и удерживал до 1981 года), если Иран нанесёт удар по американской военной базе или американским гражданам.