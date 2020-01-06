Депутата вызвали в антикоррупционную комиссию после статьи Äripäev

Депутата Хейки Краниха вызывают в антикоррупционную комиссию, чтобы расспросить о кредитах на 275 000 евро, по которым он поручитель.

Фото: Лийз Трейманн

Председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Катри Райк сказала Äripäev, что их интересуют условия кредитных договоров, за которые поручился депутат Хейки Краних. Чтобы ознакомиться с этими договорами и задать вопросы, Краниха вызвали на заседание комиссии в начале года (точная дата не определена).