Катарина Крючкова • 6 января 2020
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Депутата вызвали в антикоррупционную комиссию после статьи Äripäev
Депутата Хейки Краниха вызывают в антикоррупционную комиссию, чтобы расспросить о кредитах на 275 000 евро, по которым он поручитель.
Председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Катри Райк сказала Äripäev, что их интересуют условия кредитных договоров, за которые поручился депутат Хейки Краних. Чтобы ознакомиться с этими договорами и задать вопросы, Краниха вызвали на заседание комиссии в начале года (точная дата не определена).