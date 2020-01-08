dv.ee • 8 января 2020
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Bolt начал развозить еду в Риге

Фото: Лийз Трейманн

Вслед за Эстонией и Литвой, Bolt запустил услугу доставки еды и в Риге. В Риге к сети присоединились 170 ресторанов.

Bolt
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