Bolt начал развозить еду в Риге

dv.ee • 8 января 2020Поделиться:НовостиТолько для подписчиковBolt начал развозить еду в РигеФото: Лийз ТрейманнВслед за Эстонией и Литвой, Bolt запустил услугу доставки еды и в Риге. В Риге к сети присоединились 170 ресторанов.BoltПоделиться:Статьи по теме6. ноябрь 2019Bolt: лучше, когда на рынке уже есть конкуренты18. июль 2018Wolt растет при поддержке эстонского предприятия19. июнь 2019Доставщик еды Wolt привлек 160 миллионов долларов18. ноябрь 2019В эстонские стартапы инвестировали 117 млнВсе статьи по теме