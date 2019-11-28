Менеджер по найму Bolt: настоящий талант найдут и без CV

В одном только секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Эстонии в следующем году требуется 7000 новых работников. «Хотя, на первый взгляд, кажется, что найти такое количество работников – это утопия, в реальности это вполне выполнимая задача, ведь процессы рекрутинга изменились», – пишет менеджер по найму Николай Кабачиков, привлекший в компанию Bolt около 300 человек.

Менеджер по найму Bolt Николай Кабачиков Фото: Частный архив

Классическое участие в конкурсах на рабочее место по принципу «присылайте нам СV» еще встречается, но ценность такого подхода с течением времени только снижается. Компания Bolt получает в среднем по одному CV в минуту, однако работу на предприятии таким образом поступает лишь каждый двухсотый кандидат.