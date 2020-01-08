LHV готов помочь провизорам
Согласно планам, начиная с июня 2014 года оптовые торговцы фармацевтическими препаратами не могут создавать новые аптеки, а начиная с 1 апреля 2020 года большинство долей во всех аптеках перейдет во владение независимых провизоров. Фото: Рауль Меэ, Эйко Кинк
LHV на встрече с Эстонской палатой провизоров заявил о готовности сделать финансовую помощь при открытии новых аптек и выкупе сетевых аптек более доступной для провизоров.
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