Украинский самолёт разбился в Иране

Фото: Ebrahim Noroozi

Все пассажиры погибли.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который, по данным СНБО, перевозил 177 пассажиров, разбился вскоре после вылета из Тегерана, столицы Ирана, пишет "Украинская правда" со ссылкой на CNN.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев должен был прибыть в международный аэропорт "Борисполь".

Среди погибших пассажиров были 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.