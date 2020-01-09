Амбициозный план развития трамвайного движения в Харьюмаа может обойтись в миллиард

План развития легкорельсового транспорта в Таллинне и Харьюском уезде, опубликованный вчера, в случае его полной реализации может обойтись почти в миллиард евро (правда, эта сумма оказалась бы распределенной на 30 лет). Амбициозный план нацелен на сокращение темпов автомобилизации, но, вероятно, в идеальном виде он все-таки реализован не будет из-за высокой цены и отсутствия политического консенсуса.