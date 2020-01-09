Экспорт упал на 10%

Фото: Scanpix, Майро Чинкетти

В ноябре 2019 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года показатели как экспорта, так и импорта Эстонии сократились на 10%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В ноябре из Эстонии было экспортировано товаров в текущих ценах на 1,2 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,3 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 61 млн евро, что по сравнению с ноябрем прошлого года осталось примерно на том же уровне, пишет ERR со ссылкой на Департамент статистики,

Более всего – почти на четверть – сократился товарообмен с государствами, не входящими в Европейский союз.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия, Швеция и Латвия. Экспорт сократился наиболее всего в США (на 62 млн евро), Сингапур (на 37 млн евро) и Латвию (на 21 млн евро), но вырос экспорт в Нидерланды (на 32 млн евро), куда вывозилось больше топливной продукции.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также древесина и изделия из древесины. На снижение экспорта наиболее всего повлияло уменьшение вывоза электрооборудования (на 63 млн евро) и минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз металла и изделий из металла (на 12 млн евро).