Стартап MySpotit привлёк 100 000 евро

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Эстонский стартап MySpotit, предлагающий предприятиям возможности проведения собраний вне офиса, завершил первый тур инвестирования, по результатам которого было привлечено свыше 100 000 евро.

По словам соучредителя Bolt Мартина Виллига, определяющим при принятии решения об инвестировании стал продолжительный опыт учредителей MySpotit в организации бизнес-мероприятий и ясное намерение навсегда изменить мир деловых собраний. «Для Bolt очень важны результативные собрания. В этой связи нам постоянно требуются различные помещения, а MySpotit невероятно упрощает их бронирование. Кроме того, эта платформа – отличное решение для предприятий, помещения которых время от времени пустуют: ведь с их помощью можно получать дополнительный доход. В точности так же, как в Bolt или Airbnb, можно получить дополнительные деньги от шеринга своего автомобиля или объекта недвижимости с другими пользователями», - отметил Виллиг.

Член совета AS Kapitel и Таллиннского технического университета, бывший председатель правления Swedbank Роберт Китт сказал, что крупные предприятия ежегодно теряют на неэффективных собраниях тысячи евро: «Недавнее международное исследование показало, что каждый год компании по всему миру теряют на бесполезных совещаниях около 45 годовых бюджетов Эстонии – порядка 500 миллиардов евро».

Китт добавил, что руководителей крупных предприятий беспокоят потраченные на собрания время и деньги, но до сих пор не изобретено более эффективного метода командного управления и совместной работы, чем собрания.

«Я вижу потенциал MySpotit в том, что портал не только обеспечивает поиск помещений, но также занимается улучшением планирования содержания собраний и дает руководителям возможность предложить своим командам лучшие обеспечивающие результат решения», - Китт пояснил, почему он вложил деньги MySpotit.

Помимо Мартина Виллига и Роберта Китта в первом туре инвестирования участвовали, среди прочих, стартап-предприниматели и инвесторы Микко Силвентола (первый инвестор Bolt, Frontier), Таави Тамкиви (Skype, Transferwise, Salv), Герт Йостов (Technopolis Ülemiste), Мартин Отса (East Capital Baltics) и Ассо Ланкотс (Leibur, Lantmännen Unibake).

По результатам инвестирования стоимость MySpotit превысила миллион евро. Ставший успешным в Эстонии бизнес по поиску помещений для проведения собраний при поддержке инвестиций продолжит развитие продукта и расширение на новые рынки.

«В середине января мы запускаем услугу в Риге, и уже во втором квартале 2020 года выходим на рынок Копенгагена. Мы также ведем разработки в новом направлении, чтобы иметь возможность предложить руководителям инструмент для более эффективного планирования содержательных собраний», - пояснил Харди Киннас.

MySpotit – это платформа поиска помещений для проведения собраний учрежденная в 2018 году Харди Киннасом, Микком Пуурманном, Тимо Миттом и Orangetime Event. Объем сделок в MySpotit ежемесячно рос более, чем на 20%.