Tööstusuudised.ee • 10 января 2020
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M.V.Wool получила разрешение частично возобновить производство
Компания M.V.Wool получила подтверждение от Ветеринарно-пищевого департамента о том, что она может возобновить деятельность логистического склада в Харку.
В ближайшие дни компания планирует возобновить в том числе и производство в Харку в ограниченном режиме, предписанном постановлением Таллиннского административного суда. Также сегодня снова открылся фирменный рыбный магазин Mati.
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