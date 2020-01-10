M.V.Wool получила разрешение частично возобновить производство

Компания M.V.Wool получила подтверждение от Ветеринарно-пищевого департамента о том, что она может возобновить деятельность логистического склада в Харку.

Фото: Liis Treimann

В ближайшие дни компания планирует возобновить в том числе и производство в Харку в ограниченном режиме, предписанном постановлением Таллиннского административного суда. Также сегодня снова открылся фирменный рыбный магазин Mati.