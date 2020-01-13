Только для подписчиков

На улучшение состояния водоемов Ляэне- и Ида-Вирумаа будет выделено почти 17 млн

Река Эрра. Слой смолы на дне реки Эрра местами достигает толщины в полметра. После устранения загрязнения очищенные участки будут выровнены, а речные места обитания восстановлены. Фото: Erik Prozes

В рамках пилотного проекта, длинной в 10 лет, планируется значительно улучшить состояние водоемов Ляэне- и Ида-Вирумаа. Будет устранено загрязнение и восстановлены речные места обитания, сообщило Министерство окружающей среды.

Под руководством Министерства окружающей среды был запущен комплексный проект по улучшению состояния водоемов Ида- и Ляэне-Вирумаа. В течение следующих 10 лет в рамках проекта LIFE IP CleanEST будут приняты меры по улучшению состояния водоемов и проанализированы возможности для дальнейших действий по улучшению.